Олимпийские трассы в Париже сбивают с толку автомобилистов

Во время Олимпийских и Паралимпийских игр некоторые полосы дорог Франции будут зарезервированы для перевозки спортсменов, официальных делегаций и других аккредитованных транспортных средств. Сейчас эти маршруты уже вызывают вопросы у автомобилистов.

Эти полосы вступят в силу только с 15 июля, а дорожные знаки не будут установлены до 1 июля. Но в некоторых районах олимпийские полосы уже видны, что приводит автомобилистов в замешательство.

«С учётом всех проводимых сокращений, неизбежно возникнут серьёзные пробки. Уже очень трудно вернуться в Париж, и, когда вы хотите уехать в парижский регион, вы почти чувствуете, что находитесь в замкнутом пространстве», — приводит слова Фабриса Годефройда из ассоциации 40 миллионов автомобилистов RMC Sport.

Сейчас французам рекомендуется максимально планировать свои поездки, особенно в районах проведения соревнований, где будут усилены меры безопасности и сильно нарушено движение транспорта. В нескольких зонах въезд будет запрещён для автотранспортных средств.