«Ребята будут показывать зубы». Когуашвили — о борцах на Олимпиаде в Париже

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили высказался об участии своих подопечных на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Мы готовились к Олимпийским играм и готовимся до сих пор, хотя оставили в составе всего двоих, не основных. А те ребята, которые завоевали лицензии, их в списке допущенных, к сожалению, нет. Но слава богу, что оставили хоть кого-то — нам даётся шанс бороться, мы настроены, нацелены. Не хочу, чтобы это звучало высокопарно, но мы всегда готовились завоёвывать золото. У нас очень молодая команда, они, дай бог, ещё два олимпийских цикла будут выступать. У нас были одни лидеры, но потом команда обновилась, и мы начали, можно сказать, с нуля. Сейчас это у нас новая молодая команда, и ребята будут показывать зубы», — приводит слова Когуашвили ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.