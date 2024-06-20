«Ни чести, ни уважения, ни поддержки ». Брюсов — об участии России на Олимпиаде

Директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов высказался о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

«Теперь понятно, что значили все эти танцы с допуском, поддержание негасимого виртуального очага надежды. Это все элемент тактической игры. Как сказал наш президент Владимир Путин, «нас водили за нос». А мы?

1. И правда, если нашу страну не хотят видеть во вражеском Париже, что там должны делать спортсмены сборной России?

2. Если поражены в правах командные виды спорта, не едут наши пловцы, синхронистки, художницы, фехтовальщики, гимнасты, боксеры и т.д. Почему едут другие? Где же единство сборной команды?

3. И, наконец, если самые достойные и титулованные в команде забанены, почему таким несправедливым шансом должны пользоваться «честолюбивые дублеры»?

Очевидно, что такую тактику использовали рабовладельцы и их последователи – нацисты в концлагерях. Звериный оскал вновь широко улыбнулся нам, когда полицаи этого концлагеря не дали попрощаться спортсменке со своим отцом простой и святой фразой «Ты мой герой». И несмотря на то, что фраза была тут же удалена, недремлющий концлагерь ее моментально отметил (представляю, как при этом одобрительно хрюкнули их хозяева в МОК). Как и всех, кто разделил эту простую человеческую горечь утраты самого дорогого человека в жизни.

И вот теперь я хочу задать вопрос самому себе и всем, кто должен принять окончательное решение, а ради чего мы так упорно стремимся отправить наших спортсменов туда, где не будет ни чести, ни уважения, ни поддержки, ни помощи? Кто на себя возьмет эту ответственность за наших ребят, членов сборной команды России?

Зачем подыгрывать тем, кто сознательно уничтожает единство российского спорта, его единение с народом? Народом, который в это же самое время воюет и кладет свои жизни за то, чтобы американские, английские, французские и немецкие ракеты и мины никогда не прилетели к нам, не убивали и калечили наших детей.

Я уверен, что ответ на все эти вопросы очевиден», — написал Брюсов в своём телеграмм-канале.