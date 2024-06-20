«Она сама принимает решение». Президент ВФП Сальников — о нейтральном статусе Ефимовой

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал новость о том, что трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics).

«На сегодняшний день, кроме Юлии Ефимовой, нет ни одного человека в плавании, кто получил нейтральный статус. Сможет ли она поехать на Олимпиаду, зависит от неё. Она сама принимает решение, и, кроме нейтрального статуса, ей нужно выполнить олимпийский норматив. Если ей это удастся, то вполне возможно, что она там выступит», — приводит слова Сальникова «РИА Новости Спорт».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соответствовать ряду требований для получения лицензии на участие в соревнованиях. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов.