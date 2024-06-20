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Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов, чтобы отобраться на Олимпийские игры

Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов, чтобы отобраться на Олимпийские игры
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов, чтобы отобраться на Олимпийские игры — 2024.

Спортсменка заявилась на три дистанции – 50, 100 и 200 метров брассом. В программу Олимпийских игр входят дистанции 100 и 200 метром данными способом плавания.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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