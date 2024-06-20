Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов, чтобы отобраться на Олимпийские игры

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов, чтобы отобраться на Олимпийские игры — 2024.

Спортсменка заявилась на три дистанции – 50, 100 и 200 метров брассом. В программу Олимпийских игр входят дистанции 100 и 200 метром данными способом плавания.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.