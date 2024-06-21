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Юлия Ефимова не выполнила олимпийский норматив на 200 м брассом

Юлия Ефимова не выполнила олимпийский норматив на 200 м брассом
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова не смогла выполнить олимпийский норматив на дистанции 200 м брассом.

Ефимова выступает на чемпионате Багамских островов на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом. Квалификационный норматив на 200 м составляет 2 минуты 24,63 секунды.

«Отвратительно проплыла, за 2.29. Не знаю, на что я рассчитывала вообще. Головой понимала, сердцем верила. Надеялась показать где‑то 2.25-2.26 хотя бы после такого перелёта в 25 часов.

Но хорошо, что старты на 50 и 100 м брассом будут с предварительными заплывами. А на 200 м был сразу финал.

Важно, что олимпийская дистанция 100 м брасс – в последний день, 23 июня. Очень надеюсь, что хоть немного акклиматизируюсь и попытаю своё счастье. А вообще надо просто наслаждаться моментом. Атмосфера классная, все очень дружелюбные, и я рада плыть на международных соревнованиях, пытаясь отобраться на свою пятую Олимпиаду», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, Юлия Ефимова – единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус.

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