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Власти Санкт-Петербурга выплатят олимпийским чемпионам Парижа-2024 по 5 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга выплатят олимпийским чемпионам Парижа-2024 по 5 млн рублей
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Правительство Санкт-Петербурга определило премии участникам Олимпийских игр в Париже (Франция), которые состоятся с 26 июля по 11 августа.

Проект постановления «За достижение высоких спортивных результатов на Играх XXXIII Олимпиады и XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в г. Париже (Франция)» опубликован на сайте правительства региона.

За золотую медаль спортсмен получит 5 млн рублей. Серебряную медаль оценили в 2,5 млн рублей, бронзовую — в 1,5 млн. Помимо призёров, премии получат спортсмены, занявшие места с четвёртого по шестое. За четвёртое место положено 678 тысяч рублей, за пятое — 452 тысячи рублей, за шестое — 339 тысяч рублей.

Премии вплоть до четвёртого места утверждены для участников соревнований в спортивных играх, однако российским спортсменам запрещено принимать участие в командных видах спорта.

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