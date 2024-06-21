Сальников — об отказе Чикуновой выступать на ОИ: её решение уже теоретически не изменить

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал решение рекордсменки мира Евгении Чикуновой отказаться от участия в Олимпиаде‑2024 в Париже на фоне проекта правительства Санкт-Петербурга, по которому победители ОИ‑2024 из этого города получат по 5 млн рублей. Пловчиха представляет Санкт-Петербург на российских соревнованиях.

«Каждый делает выбор сам. Это (отказ от ОИ. — Прим. «Чемпионата») было её решение, которое уже и теоретически невозможно изменить в плане заявки», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

19-летняя Чикунова — чемпионка мира и Европы среди юниоров, победительница европейского первенства на короткой воде, призёр чемпионата мира, многократная чемпионка России.