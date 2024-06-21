Губерниев — о премиях Санкт‑Петербурга за медали на ОИ: скоро присоединятся другие регионы

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о решении властей Санкт‑Петербурга установить премии за достижение высоких результатов на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже.

«Уверен, что это только первая весточка, скоро присоединятся и другие регионы, центральные власти тоже. Убеждён, что те спортсмены, которые уже едут в Париж, — герои спорта. Хочется поддержать и тех, кто не едет. Я продолжаю недоумевать над теми, кто мог поехать, но не едет. Например, Женя Чикунова же из Санкт‑Петербурга. Губернатор же сказал, что за победу выплачивается пять миллионов. Помимо борьбы за золото Олимпиады, что уже бесценно, ещё и материальный плюс. Внимание к Олимпиаде огромное. Мы будем ждать оттуда новостей», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Согласно проекту постановления правительства Санкт-Петербурга за золотую медаль спортсмен из этого региона получит 5 млн рублей. Серебряную медаль оценили в 2,5 млн рублей, бронзовую — в 1,5 млн. Помимо призёров, премии получат спортсмены, занявшие места с четвёртого по шестое. За четвёртое место положено 678 тысяч рублей, за пятое — 452 тысячи рублей, за шестое — 339 тысяч рублей.