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«Это уже перебор». Каноист Павлов лишился нейтрального статуса из-за поддержки Путина

«Это уже перебор». Каноист Павлов лишился нейтрального статуса из-за поддержки Путина
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Российский каноист Михаил Павлов прокомментировал лишение своего нейтрального статуса за поддержку в социальных сетях президента России Владимира Путина. В мае Международная федерация каноэ (ICF) отстранила спортсмена от соревнований перед стартом олимпийской квалификационной регаты в Венгрии.

«За что меня лишили статуса? Им не понравилось, что я в соцсетях поддерживал президента своей страны, а поддержку президента они приравнивают к поддержке СВО. Нам и так уже запретили выступать без флага и гимна, а углубляться совсем в политику, я считаю, это уже перебор с их стороны.

Я планирую снова подать заявку на нейтральный статус. Думаю, займусь этим уже после парижской Олимпиады, чтобы попасть на чемпионат мира, который пройдет в Узбекистане», — приводит слова каноиста ТАСС.

37-летний Павлов — четырёхкратный чемпион мира и чемпион Европы, многократный победитель национальных и молодёжных регат.

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