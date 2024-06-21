Томас Бах: Олимпийские игры всегда строят мосты, а не возводят стены

Президент МОК Томас Бах подчеркнул олимпийские ценности в преддверии Международного олимпийского дня 23 июня. Его речь была опубликована на официальном сайте МОК.

«Спортсмены, болельщики, всё олимпийское сообщество – все мы – с нетерпением ждём Париж-2024: более инклюзивного, более современного и более устойчивого. Самые первые Олимпийские игры с полным гендерным паритетом. Самые первые Олимпийские игры, которые от начала до конца соответствуют реформам олимпийской программы.

Олимпийские игры всегда строят мосты, а не возводят стены. Они объединяют людей в мире и солидарности. В этом красота спорта: он вдохновляет нас двигаться, он раскрывает в нас лучшие качества, поддерживает наше здоровье и объединяет нас всех – как друзей и сообщество, где бы мы ни находились и какой бы путь мы ни выбрали», – сказал Бах.

Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).