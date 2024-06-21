ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Томас Бах: Олимпийские игры всегда строят мосты, а не возводят стены

Томас Бах: Олимпийские игры всегда строят мосты, а не возводят стены
Аудио-версия:
Комментарии

Президент МОК Томас Бах подчеркнул олимпийские ценности в преддверии Международного олимпийского дня 23 июня. Его речь была опубликована на официальном сайте МОК.

«Спортсмены, болельщики, всё олимпийское сообщество – все мы – с нетерпением ждём Париж-2024: более инклюзивного, более современного и более устойчивого. Самые первые Олимпийские игры с полным гендерным паритетом. Самые первые Олимпийские игры, которые от начала до конца соответствуют реформам олимпийской программы.

Олимпийские игры всегда строят мосты, а не возводят стены. Они объединяют людей в мире и солидарности. В этом красота спорта: он вдохновляет нас двигаться, он раскрывает в нас лучшие качества, поддерживает наше здоровье и объединяет нас всех – как друзей и сообщество, где бы мы ни находились и какой бы путь мы ни выбрали», – сказал Бах.

Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).

Материалы по теме
Фото
Садулаев появился на обложке сайта Олимпиады-2024, несмотря на запрет от МОК
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android