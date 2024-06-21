Чикунова назвала фаворитов Олимпиады в Париже на своей фирменной дистанции

Российская пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова в эфире YouTube-канала «Дисциплина» рассказала, кто будет бороться за золото на Олимпиаде в Париже на её любимой дистанции 200 метров брассом.

— А как думаешь, ты бы там претендовала на медали?

— Возможно, да. Такой шанс есть.

— А как думаешь, кто станет олимпийской чемпионкой на твоей фирменной дистанции?

— Претендентов, не сказать что много, но одного фаворита выделить не могу. Это может быть и Татьяна [Шёнмейкер], это может быть и Кейт Дуглас. Тесс Шутен может попасть в призы, но мне кажется, что вся борьба будет между Татьяной и Кейт Дуглас.

19-летняя Чикунова — чемпионка мира и Европы среди юниоров, победительница европейского первенства на короткой воде, призёр чемпионата мира, многократная чемпионка России.

Олимпийские соревнования по плаванию состоятся с 1 по 11 августа.