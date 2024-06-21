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Чикунова оценила шансы Ефимовой на победу на Олимпийских играх в Париже

Чикунова оценила шансы Ефимовой на победу на Олимпийских играх в Париже
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Российская пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова в эфире YouTube-канала «Дисциплина» ответила на вопрос о перспективах Юлии Ефимовой на Олимпиаде в Париже.

— Юлия Ефимова поедет на Олимпийские игры. Скажи, ты будешь за неё болеть?
— Да, я буду болеть за всех россиян, кто будет выступать на Олимпийских играх. Это выбор каждого. И я его уважаю.

— У неё есть шансы на победу?
— Хороший вопрос. Отличный. Но я думаю, что лучше задавать его Юле. Смотря как она оценивает себя, как она оценивает свою подготовку, готовится ли она. И, в общем, это всё лучше спрашивать у неё.

32-летняя Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию, обладательница семи наград высшей пробы на чемпионатах Европы.

Олимпийские соревнования по плаванию состоятся с 1 по 11 августа.

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