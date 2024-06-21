За полтора месяца до Олимпиады Сена всё еще слишком загрязнена

До начала первых олимпийских соревнований на Сене остается всего полтора месяца, однако результаты анализа показали, что парижская река все еще слишком загрязнена. Согласно результатам анализов, опубликованным в пятницу 21 июня, 16 июня, за полтора месяца до начала Олимпийских игр, Сена была слишком загрязнена с точки зрения критериев для разрешения проведения соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде.
«На сегодняшний день пробы, взятые из Сены, не соответствуют стандартам, которые мы будем иметь этим летом», — приводит слова регионального префекта Марка Гийома RMC Sport.
«Качество воды продолжает ухудшаться в результате неблагоприятных гидрологических и метеорологических условий: дожди, сильное течение, мало солнца, температура ниже сезонных норм. Высокий расход реки, не способствующий хорошему качеству воды, является результатом очень влажной погоды», — приводит слова местных властей RMC Sport.
Сена должна принять церемонию открытия, а также соревнования по триатлону, марафонскому плаванию и паратриатлону. Однако после тестовых соревнований в августе 2023 года, которые пришлось отменить из-за неудовлетворительного качества воды.
В случае сильных дождей в реку может попасть неочищенная вода — смесь дождевых и сточных вод. Запасной план предполагает перенос соревнований на несколько дней, но без изменения места проведения.