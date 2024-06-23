Юлия Ефимова выиграла финал на 50 м брассом на Багамах

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 50 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов. 32‑летняя Юлия Ефимова показала время 31,57, заняв первое место.

«Сейчас не буду рассказывать все обстоятельства и приключения на Багамах. Но один момент — соревнования сдвинулись на полчаса, что нередко бывает. Подождать какое‑то время не составляет проблемы, ты просто подстраиваешься под это.

Прислали новое расписание, что финал на 50 м будет в 21.00. Ну хорошо, я приехала и спокойно разминаюсь. Но оказалось, что потом время решили наверстать и финал объявили в 20:27. Вот это был точно сюрприз! Я экстренно бежала на старт, потом выразила удивление организаторам.

Ну ладно, это полтинник, не олимпийская дистанция. Как получилось, так получилось, и он мне был нужен для того, чтобы расплыться. С какими‑то моментами в организации я уже смирилась. Просто готовлюсь к сотне», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, Юлия Ефимова – единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус.