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Скандально известная Ша’Карри Ричардсон отобралась на Олимпиаду-2024

Скандально известная Ша’Карри Ричардсон отобралась на Олимпиаду-2024
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Американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон, специализирующаяся в беге на спринтерские дистанции, отобралась на первые Олимпийские игры в карьере. Она выиграла забег на 100 м на олимпийском отборе, который проходит в Юджине (США).

Ричардсон преодолела дистанцию за 10,71 секунды – это лучший результат сезона в мире. Американка является действующей чемпионкой мира на 100 м.

Помимо Ричардсон, в составе сборной США на Олимпийских играх в Париже (Франция) 100 м пробегут 23-летняя Мелисса Джефферсон (10,80 секунды) и 25-летняя Тваниша Терри (10,89 секунды). Для них, как и для Ричардсон, Олимпиада-2024 станет первой в карьере.

Напомним, 24-летняя Ричардсон квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио в 2021 году, однако вскоре стало известно, что спортсменка сдала положительный тест на допинг и лишилась права выступать на соревнованиях.

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