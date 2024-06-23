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13-летняя спортсменка выступит на Олимпийских играх в Париже

13-летняя спортсменка выступит на Олимпийских играх в Париже
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13-летняя финская скейтбордистка Хейли Сирвиё выступит на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Согласно квалификационным критериям, установленным Международной ассоциацией скейтбординга, 22 лучших спортсмена мира автоматически квалифицируются на Олимпийские игры.

Юная спортсменка заняла восьмое место в предварительном раунде отборочных соревнований, которые прошли в Будапеште (Венгрия). Это позволило ей набрать достаточное количество рейтинговых очков, чтобы попасть на Олимпиаду.

Как сообщает Yle, Олимпийский комитет Финляндии подтвердил участие Сирвиё в Олимпийских играх 2024 года. 13-летняя скейтбордистка станет самой юной участницей Олимпиады в истории Финляндии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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