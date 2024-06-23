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Губерниев поддержал Ефимову перед заплывом на 100 м на чемпионате Багамских островов

Губерниев поддержал Ефимову перед заплывом на 100 м на чемпионате Багамских островов
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Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал шестикратную чемпионку мира по плаванию, семикратную чемпионку Европы российскую пловчиху Юлию Ефимову перед заплывом 100 м брассом в рамках отбора на Олимпийские игры — 2024.

«Сегодня ночью на Багамах наша пловчиха Юлия Ефимова будет штурмовать олимпийский норматив на стометровке брассом и пытаться отобраться на игры в Париж!!! Поддержим Юлию Ефимову, вперёд!!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Юлия Ефимова – единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус. Ранее спортсменка не выполнила олимпийский норматив на 200 м брассом.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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