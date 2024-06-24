Губерниев отреагировал на непопадание Ефимовой на Олимпиаду в Париже

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о непопадании шестикратной чемпионки мира по плаванию, семикратной чемпионки Европы российской пловчихи Юлии Ефимовой на Олимпийские игры — 2024 в Париже после победы на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов в рамках отбора на Игры.

«Ефимова пыталась попасть на Олимпиаду и делала всё возможное для этого!!! Молодец!!! Под лежачий камень вода не течёт!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Юлия Ефимова – единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус. Ранее спортсменка не выполнила олимпийский норматив на 200 м брассом.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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