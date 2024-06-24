Определились все участники олимпийского турнира по регби-7

Стал известен список участников олимпийского турнира по регби-7. Большая часть сборных были отобраны на Олимпиаду по итогам выступлений на Мировой серии, а последние путёвки были разыграны в Репешаже.

В мужском турнире сыграют:

Новая Зеландия, Ирландия, ЮАР, Япония (группа А);

Аргентина, Австралия, Самоа, Кения (группа В);

Фиджи, Франция, США, Уругвай (группа С).

Женский турнир выглядит следующим образом:

Новая Зеландия, Фиджи, Канада, Китай (группа А);

Австралия, Ирландия, Великобритания, ЮАР (группа В);

Франция, США, Япония, Бразилия (группа С).

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Всего на Олимпиаду допустили 14 российских спортсменов, однако, возможно, это неокончательный список. Международный олимпийский комитет не дал возможности для участия российских спортсменов в командных видах спорта.