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Глава ОКР Поздняков дал совет Томасу Баху

Глава ОКР Поздняков дал совет Томасу Баху
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков дал совет президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Сложно что-то советовать (Томасу Баху). И Томас Бах, и Международный олимпийский комитет не самостоятельны в своих решениях. Просто хочу пожелать быть самими собой. К сожалению, нынешняя модель МОК предусматривает зависимость от финансового влияния. Поэтому, собственно, кто за музыку платит, тот девушку и танцует», – приводит слова Позднякова «РИА Новости».

Олимпийские игры в Париже (Франция) состоятся с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в усечённом составе в статусе нейтральных атлетов. На данный момент к Играм допущено 14 российских спортсменов.

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