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Евгения Чикунова поддержала Юлию Ефимову после непопадания на Олимпиаду

Евгения Чикунова поддержала Юлию Ефимову после непопадания на Олимпиаду
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Обладательница мирового рекорда российская пловчиха Евгения Чикунова поддержала Юлию Ефимову, которая не смогла выполнить олимпийский норматив.

«Искренне жаль Юлю как спортсменку. Мне действительно хотелось увидеть, как она будет плыть на Олимпиаде. Надеюсь, у неё будет время передохнуть и подготовиться к Кубку России», – приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова выступала на чемпионате Багамских островов. На дистанции 100 м брассом она показала время 1.07,98, заняв первое место, но этого не хватило для того, чтобы отобраться на Олимпиаду в Париж. Норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

Ефимова – единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус.

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