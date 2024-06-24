ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Чемпион мира на 100 м Лайлз отобрался на Олимпиаду в Париже с личным рекордом

Чемпион мира на 100 м Лайлз отобрался на Олимпиаду в Париже с личным рекордом
Аудио-версия:
Комментарии

Американский бегун на спринтерские дистанции Ноа Лайлз отобрался на Олимпийские игры в Париже (Франция), повторив результат своего личного рекорда на 100 м. В эти дни в Юджине (США) проходят легкоатлетические соревнования, по итогам которых будет сформирован состав сборной США на Олимпиаду.

Лайлз пробежал дистанцию 100 м за 9,83 секунды. На чемпионате мира в 2023 году, где он выиграл золотую медаль, 26-летний американец показал точно такой же результат.

Сборную США на Олимпиаде-2024 на этой дистанции также представят Кенни Беднарек, который показал результат 9,87 секунды (личный рекорд), и Фред Керли (9,88 секунды).

На Олимпийских играх 2021 года в Токио (Япония) чемпионом стал итальянец Марсель Джейкобс, Керли был вторым, а бронзу завеовал канадец Андре Де Грасс.

Материалы по теме
Скандально известная Ша’Карри Ричардсон отобралась на Олимпиаду-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android