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Глава ОКР: никакого раскола из-за Олимпиады не существует

Глава ОКР: никакого раскола из-за Олимпиады не существует
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что никакого раскола в российском спортивном сообществе нет и все придерживаются одного и того же мнения.

«Я просто уверен, что никакого раскола [из-за Олимпиады] не существует. Что касается нашей позиции, то она не поменялась.

Да, конечно, я продолжаю придерживаться точки зрения, что на Олимпиаду 2028 года мы поедем без ограничений. Вы знаете, что даже самые крупные исторические события происходят в моменте. Я до сих пор считаю, что к этому моменту создадутся условия, чтобы не только спорт, но и всё, что связано с Россией, вернулось на круги своя», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сейчас известно, что на Олимпийские игры — 2024 поедут 14 спортсменов в дисциплинах велогонки, прыжки на батуте и спортивная борьба.

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