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Глава Олимпиады в Палестине хочет запретить въезд Израиля на ОИ-2024

Глава Олимпиады в Палестине хочет запретить въезд Израиля на ОИ-2024
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Президент Палестинского олимпийского комитета Джибриль Раджуб призвал запретить Израилю участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС (Палестина).

«Все эти инциденты ставят Израиль в такое положение, когда ему следует помешать участвовать. Такова наша позиция. Мы надеемся, что олимпийское движение отстранится от Израиля. Пока израильская сторона не желает противостоять правительству по поводу его нарушений, она является частью системы», — приводит слова Раджуба DW* (* — признано в России СМИ-иноагентом).

Раджуб также возмущён записями в социальных сетях одного из израильских дзюдоистов Петера Пальчика, активно поддерживающего действия Израиля. Под его постами можно встретить подписи такого характера: «ХАМАС — это ИГИЛ** (** — организация, признанная в России террористической)» или изображение израильских ракет с подписью «От меня вам с удовольствием».

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