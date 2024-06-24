Израильская федерация дзюдо ответила на возмущения главы олимпийского комитета Палестины

Израильская федерация дзюдо ответила на претензии президента Палестинского олимпийского комитета Джибриля Раджуба по поводу записей в социальных сетях израильского дзюдоиста Петера Пальчика.

«Мы не смешиваем политику и спорт, но Раджуб лжёт миру. Сам Питер ничего не подписывал.

«ХАМАС — это тот, кто нападает на мирных жителей, а не на израильскую армию. На фотографии слова: «ХАМАС — это ИГИЛ* (* — организация, признанная в России террористической)», ничего о детях и гражданских лицах», — приводит слова организации DW** (** — признано в России СМИ-иноагентом).

Однако по поводу изображения ракет на странице Пальчика федерация заявила, что не может сказать, кто подписал их или почему на них используется термин «иппон», который является высшим баллом в дзюдо и означает немедленную победу.

Напомним, Раджуб заявил, что подобные публикации израильских спортсменов должны поспособствовать отстранению страны от участия в Олимпийских играх.