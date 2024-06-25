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ФСБР: почти все российские борцы согласились участвовать в ОИ-2024 и подписали протокол

ФСБР: почти все российские борцы согласились участвовать в ОИ-2024 и подписали протокол
Михаил Мамиашвили
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что почти все российские борцы подписали протокол о согласии участвовать на Олимпиаде в нейтральном статусе. Исключением стала Вероника Чумикова.

«Пока у нас только Чумикова не поедет на Олимпиаду. По поводу остальных спортсменов: ещё раз с ними всё обсудим. Все спортсмены, кроме Вероники, подписали протокол на согласие в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Ещё нет ясности по логистике выезда на Олимпиаду, если будет принято окончательное решение поехать во Францию.

Если говорить о каких‑то дополнительных сборах, то всё, чтобы было запланировано, реализовывается. О нашей делегации во Францию говорить не приходится, потому что по тем специалистам, которые должны поехать, а это врачи, массажисты, вопрос ещё уточняется. Каких‑то дополнительных требований у МОК не было. Вчера был очередной конгресс, ничего нового я не услышал», — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».

Ранее МОК раскрыл имена допущенных до ОИ-2024 российских спортсменов. Среди них оказалось 10 борцов. Это Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова и Начын Монгуш.

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