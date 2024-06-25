Отели в Париже заполняются туристами сильнее, чем прежде. Стоимость за ночь — € 674

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Власти Франции неоднократно упоминали, что в период проведения Олимпиады усилят безопасность, привлекут наибольшее количество сотрудников правоохранительных органов, чтобы противостоять возможным беспорядкам. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным системы бронирования Amadeus по всей Франции заполняемость за неделю с 28 июля выросла на 86% по сравнению с той же неделей прошлого года и на 88% за первую неделю августа.

В Париже этот показатель достиг 81% на неделе 28 июля и 76% на неделе 4 августа.

По словам туристических агентств, если болельщики соберутся поехать на Олимпиаду в последнюю минуту, то высок риск возникновения проблем с поиском комнаты. Сейчас средняя цена составляет € 674 за ночь в Париже. После начала наплыва гостиницы и хостелы понизили цены.

Также изначально планировалось, что торжественная церемония открытия Олимпийских игр — 2024 пройдёт на Сене, но даже за месяц до начала соревнований образцы воды не соответствуют требуемым стандартам качества.