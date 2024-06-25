МОК возложил на нейтральных олимпийцев из России ответственность за соревновательную форму

В Международном олимпийском комитете (МОК) раскрыли, в какой экипировке будут участвовать в Олимпийских играх – 2024 так называемые отдельные нейтральные спортсмены (AINS). То есть атлеты из России и Беларуси, к которым применены строгие условия отбора, основанные на рекомендациях, изданных исполкомом организации 28 марта 2023 года.

«Вся одежда для соревнований и внесоревновательной деятельности должна соответствовать требованиям, изложенным в «Принципах участия отдельных нейтральных спортсменов», утверждённых Исполнительным советом МОК 8 декабря 2023 года.

МОК предоставит внесоревновательную форму спортсменам и вспомогательному персоналу по прибытии в Олимпийскую деревню. Ответственность за форму для проведения соревнований лежит на каждом спортсмене», — сказали в пресс-службе МОК корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.