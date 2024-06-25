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Бывшая гимнастка смогла пробиться на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука

Бывшая гимнастка смогла пробиться на Олимпиаду-2024 в стрельбе из лука
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20-летняя израильская спортсменка Микаэла Моше квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года в Париже в стрельбе из лука. Лучница до 18 лет занималась художественной гимнастикой.

В 2018 году Моше стала серебряной медалисткой в соревнованиях по художественной гимнастике на IV Всемирных играх юных соотечественников, проходивших в Казани. В июне 2022 года по совету экс-тренера национальной команды Ирины Вигдорчик она перешла в стрельбу из лука, в которой смогла отобраться на Олимпиаду-2024. Это первые Олимпийские игры в карьере разносторонней израильской спортсменки.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования по стрельбе из лука состоятся с 25 июля по 4 августа.

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