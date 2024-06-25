МОК поддержал призыв ООН о перемирии во время Олимпийских игр — 2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал призыв о соблюдении перемирия во время Олимпийских игр – 2024 в Париже. Ранее председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых наций (ООН) Деннис Фрэнсис призвал все стороны, участвующие в текущих вооружённых конфликтах по всему миру, согласиться на взаимное прекращение огня на время Олимпиады и Паралимпиады.

«МОК всецело приветствует торжественное обращение председателя Генассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса. Олимпийское перемирие отражает саму суть того, что представляют Олимпийские игры – мир, единство и надежду на создание лучшего мира. В эти трудные времена, когда мы сталкиваемся со столь масштабными конфронтацией, расколом и поляризацией, олимпийское перемирие актуально как никогда», – приводит слова президента МОК Томаса Баха пресс-служба организации.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.