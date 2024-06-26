Беларусь решила отправить на ОИ-2024 одного борца вместо шести — федерация страны

Белорусская федерация борьбы (БФБ) приняла решение отправить на турнир по спортивной борьбе в рамках Олимпиады-2024 одного борца вместо шести возможных по приглашениям МОК. Своим правом воспользуется бронзовый призёр ЧЕ-2024 в греко-римской борьбе Абубакар Хаслаханов. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба федерации.

«15 июня был озвучен первый список белорусских атлетов, приглашённых на ОИ в Париж, где не было наших лидеров, в числе которых призёры ОИ в Токио — Ирина Курочкина, Ванесса Колодинская и Магомедхабиб Кадимагомедов, а также Арыйан Тютрин, Александр Гуштын, Денис Хроменков и Павел Глинчук.

После повторного пересмотра личных дел каждого спортсмена с учётом аргументов, приведённых НОК, МОК к сожалению, не принял их во внимание и не изменил своё несправедливое решение. Окончательное решение о том, кто поедет на Олимпиаду в Париж, принималось НОК совместно с министерством спорта и туризма и федерацией. При этом одним из основных объективных принципов был: должны выступать только те, кто смог завоевать лицензию на Игры в жёстких, ограниченных и дискриминационных условиях, которые сложились в мировом спорте на сегодняшний день», — заявили в БФБ.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.