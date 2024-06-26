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До церемонии открытия Олимпийских игр в Париже остался один месяц

До церемонии открытия Олимпийских игр в Париже остался один месяц
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До старта Олимпийских игр 2024 года в Париже остался один месяц. 26 июля на берегу реки Сена состоится церемония открытия.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Власти Франции неоднократно упоминали, что в период проведения Олимпиады усилят безопасность, привлекут наибольшее количество сотрудников правоохранительных органов, чтобы противостоять возможным беспорядкам.

Ранее стало известно, что соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде находятся под угрозой срыва в связи с качеством воды в Сене. Образцы для проверки, взятые 16 июня, выявили в реке кишечную палочку. В доказательство чистоты мэр Парижа Анн Идальго и президент Франции Эммануэль Макрон обещали искупаться в водоёме перед Олимпиадой, однако недавно стало известно, что Идальго эту идею отложила.

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