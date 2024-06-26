Юлия Ефимова не получит уайлд-кард для участия в Олимпийских играх — 2024

Шестикратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова не получит особое приглашение (уайлд-кард) от Международной федерации плавания (World Aquatics) для участия в Олимпийских играх в Париже.

«У спортсменов нет возможности получить уайлд-кард для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в соревнованиях по плаванию, если они не выполнили олимпийский квалификационный норматив», — приводит ТАСС информацию World Aquatics.

Напомним, Юлия Ефимова пыталась квалифицироваться на Олимпиаду-2024 на чемпионате Багамских островов. На дистанции 100 м брассом она показала время 1.07,98, заняв первое место, но этого не хватило для того, чтобы отобраться в Париж. Норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12. Ефимова – единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус.