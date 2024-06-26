Роднина отреагировала на призыв главы МОК о перемирии во время Олимпиады в Париже

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о перемирии на время Олимпиады-2024.

«Бах нам уже давно доказал, что он больше политик, причём слабый, чем спортивный деятель. Хотя сам — олимпийский чемпион. Потому что если взять все его заявления последних лет, то они даже сами себе противоречат. Сейчас ему как президенту МОК надо спасать Олимпийские игры в Париже. Ведь они будут, наверное, одними из самых тяжёлых и малоприятных в истории — судя по тому, какая складывается обстановка. Если сами жители города не хотят их проведения, если вводятся такие ограничения по спортсменам, если в различных международных федерациях существует столько проблем, то красивая картинка как-то не складывается.

С его стороны слова о перемирии выглядят как такой книксен, естественно, в пользу своих западных хозяев», — сказала Роднина «РИА Новости Спорт».

Ранее председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) Деннис Фрэнсис призвал все стороны, участвующие в текущих вооружённых конфликтах по всему миру, согласиться на взаимное прекращение огня на время Олимпиады и Паралимпиады.