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«Все сотрудники частной охраны наняты». Полиция Парижа — об обеспечении безопасности ОИ

«Все сотрудники частной охраны наняты». Полиция Парижа — об обеспечении безопасности ОИ
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Префект парижской полиции Лоран Нуньес сообщил, что Франция набрала необходимое число сотрудников частной охраны для обеспечения порядка во время проведения летних Олимпийских игр — 2024.

«Все сотрудники частной охраны наняты. Они позволят снизить нагрузку на силы внутренней безопасности Франции. Всё готово, мы даже с нетерпением ждём, когда начнутся Олимпийские игры. Уже приняты все меры по обеспечению безопасности на объектах и во время церемонии, по борьбе с преступностью и для охраны туристических мест», — приводит слова Нуньеса France Inter.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Власти Франции неоднократно упоминали, что в период проведения Олимпиады усилят безопасность, привлекут наибольшее количество сотрудников правоохранительных органов, чтобы противостоять возможным беспорядкам.

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