«Макрон нам портит праздник». Мэр Парижа — о роспуске парламента перед Олимпиадой-2024

Мэр Парижа Анн Идальго раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за то, что он за месяц до Олимпийских игр — 2024 распустил парламент и организовал досрочные выборы.

«Эммануэль Макрон рискует, спровоцировав проведение выборов за такой короткий срок перед Олимпийскими играми. Этим жестом плохого обращения с французами он портит праздник. Игры — это объединение человечества вокруг спорта. Зачем портить этот прекрасный момент и проводить выборы в короткие сроки, ни с кем не посоветовавшись?» — приводит слова Идальго Ouest France.

Решение о досрочных выборах принято на фоне сокрушительного поражения партии Эммануэля Макрона «Ренессанс» на выборах в Европарламент. Президентская партия набрала 15,4% голосов — вдвое меньше, чем правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившая 32%.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.