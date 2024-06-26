Министр спорта Франции Удеа-Кастера: досрочные парламентские выборы — вызов имиджу страны

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась о решении президента Франции Эммануэля Макрона распустить парламент и организовать досрочные выборы перед Олимпийскими играми — 2024.

«Досрочные парламентские выборы представляют собой вызов имиджу нашей страны. Наша обязанность — предвидеть риски, которые могут возникнуть на следующий день после выборов или в период между окончанием выборов и началом Олимпиады. Риск насилия, конечно, является одним из главных, которые мы особенно стараемся предотвратить. Точно так же мы очень внимательно относимся к предотвращению рисков на социальном уровне», — приводит слова Удеа-Кастеры RMC Sport.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что Эммануэль Макрон испортил праздник французам своим решением распустить парламент.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.