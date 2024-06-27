Элейн Томпсон-Хера пропустит Олимпиаду в Париже из-за травмы

Пятикратная олимпийская чемпионка ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хера не выступит на Олимпийских играх в Париже (Франция) из-за травмы. Об этом стало известно после того, как спортсменка снялась с чемпионата Ямайки, который является отборочным к Олимпиаде.

В июне 2024 года на соревнованиях в Нью-Йорке (США) бегунья получила травму ахилла.

Томпсон-Хера на двух Олимпийских играх подряд сделала спринтерский дубль, выиграв гонки на дистанциях 100 и 200 м в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Токио (Япония). 31-летняя ямайская бегунья имеет второй результат в истории на 100 метрах (10,54), а также является рекордсменкой Олимпийских игр на этой дистанции (10,61).

Олимпийский турнир по лёгкой атлетике состоится с 1 по 11 августа.