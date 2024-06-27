Олимпийская чемпионка на 800 м упала в финале отбора и не выступит в Париже-2024

Олимпийская чемпионка на 800 м Атинг Му не выступит на Олимпиаде в Париже (Франция) из-за падения.

На отборочных соревнованиях в Юджине (США), по итогам которых будет сформирован состав сборной США на Олимпийские игры, Му упала на первом круге финального забега на 800 м. Тренер спортсменки заявил, что Му подрезала другая бегунья, из-за чего та поцарапалась и повредила лодыжку.

Как сообщает ESPN, Атинг подала аппеляцию, но она была отклонена. Му будет иметь право участвовать в олимпийской эстафете. Она была частью команды, завоевавшей золотую медаль в эстафете 4х400 м на Олимпиаде в Токио (Япония).

22-летняя Атинг Му – двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020, а также чемпионка мира 2022 года на дистанции 800 м.