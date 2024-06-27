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Губерниев — о словах про теннисистов-иноагентов: жаль, Поздняков превратился в бронтозавра

Губерниев — о словах про теннисистов-иноагентов: жаль, Поздняков превратился в бронтозавра
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова тренера Ирины Винер и президента ОКР Станислава Позднякова про теннисистов, которые собираются ехать на Олимпийские игры в Париже.

— Вы заговорили про тех, кто поедет. Для Ирины Винер они бомжи, для Позднякова иноагенты.
— Вы понимаете, Ирину Александровну я уважаю, мы с ней друзья, можно сказать, по крайней мере, в прекрасных отношениях. Это её высказывание, я с ним не совсем согласен, но оно было сделано уже достаточно давно. И всё-таки сейчас события меняются чрезвычайно стремительно, но все бы делали так для гимнастики, для гимнасток, как Ирина Александровна Винер, все бы так поддерживали своих спортсменок со всех точек зрения. И в спорте, и с точки зрения каких-то социальных моментов, в том числе и материальных, опять же.

Станислав Поздняков — мне жаль, что блестящий спортсмен, великий спортсмен превратился в такого бронтозавра. Он сказал откровенную чушь, и, честно говоря, мне было ужасно неловко, – сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

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