«Я не понимаю её мотивацию». Губерниев — об отказе Чикуновой от Олимпиады в Париже

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение пловчихи Евгении Чикуновой отказаться от отбора на Олимпийские игры в Париже (Франция). Чикунова является рекордсменкой мира на дистанции 200 м брассом.

«У нас есть люди, которые просто, к сожалению, не понимают то, что происходит. Вот просто не понимают, и мне их на самом деле хочется просто вот обнять, приголубить и пожалеть. С моей точки зрения, один из таких людей, одна из таких блестящих спортсменок, которая была у вас в гостях, это Чикунова.

Я не понимаю её мотивацию, вместо того, чтобы поехать назло врагам, как говорится, принести радость всем нам и побороться за золото на двухсотметровке брассом, она осталась дважды четвёртой на прошлой Олимпиаде. Я не понимаю, почему она не едет. Я предполагаю, что люди, которые рядом, как-то странно на неё влияют», – сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина».