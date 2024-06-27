Губерниев предположил, какой будет Олимпиада 2024 года почти без российских спортсменов

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, как пройдут Олимпийские игры в Париже (Франция) без большинства российских спортсменов.

— А как считаете, какой будет эта Олимпиада практически без российских спортсменов?

— Ну я бы не сказал, что практически без российских спортсменов, там будут представлены люди, и люди очень хорошие, которые будут бороться за победу. Там будут даже не единицы, а многие десятки, как я предполагаю. Поэтому мы будем дожидаться допусков, официальной информации, и эти люди будут способны бороться за награды. Но даже если они не будут бороться за награды, они в любом случае большие молодцы. Я уважаю позицию тех, кто не едет, – сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина».