Губерниев: олимпийский зачёт придумали политики, чтобы мериться сами знаете чем

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Париже (Франция).

— Что ждать от Франции, кроме соревнований?

— Если говорить серьёзно, то Франция вообще та страна, которая вместе с Италией, если брать людей простых, так скажем… Я не слышал ни разу от тех, кто там или живёт из числа моих знакомых или туда приезжает… Отношение обычных людей — оно не изменилось. Они нам рады, я поэтому не понимаю разговоров, когда вот сейчас приедут спортсмены, и вдруг они столкнутся там с каким-то ожесточённым сопротивлением со стороны кого-то там. Будут все в одинаковых условиях. Да, мы будем ущемлены с точки зрения национальных символов и всё такое прочее.

Но главное — это спорт. Ещё раз хочу сказать, что мы, конечно, все увлечённо считаем медали, но матчасть же никто не знает. Не выступают страны на Олимпийских играх, выступают спортсмены, представляющие страны. Олимпийский зачёт неофициальный, это придумали люди, это придумали политики для того, чтобы мериться сами знаете чем, понимаете, ну вот они и меряются, – сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина».