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МОК разрешил российским спортсменам общаться со СМИ во время Олимпиады в Париже

МОК разрешил российским спортсменам общаться со СМИ во время Олимпиады в Париже
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Российским и белорусским спортсменам не будет запрещено общаться с представителями средств массовой информации во время Олимпийских игр в Париже (Франция). Об этом сообщили ТАСС в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Не будет никаких ограничений на общение индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) со СМИ в микст-зоне или на пресс-конференциях», – приводит слова МОК ТАСС.

Олимпийские игры в Париже (Франция) состоятся с 26 июля по 11 августа. Напомним, российские и белорусские спортсмены выступят на соревнованиях в усечённом составе в качестве нейтральных атлетов.

До Олимпиады на данный момент допущены 14 россиян и 11 белорусов. Первый список спортсменов был опубликован 15 июня на сайте МОК.

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