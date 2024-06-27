В парижском институте перед ОИ разработали универсальные тесты на определение вирусов

В преддверии Олимпийских игр 2024 года в парижском Институте Пастера значительно расширили диапазон тестов на определение вирусов с целью избежания развития эпидемий. Этим летом во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже ожидается 15 млн человек, а вместе с ними и значительная смесь патогенов (вирусов, бактерий, паразитов).

«Раньше мы могли обнаружить от трёх до пяти вирусов в одном тесте. Сейчас же мы разработали тесты, которые позволяют нам из одного образца обнаружить наличие 24 вирусов и бактерий менее чем за два часа», – приводит слова руководителя центра идентификации вирусов RMC Sport.

Служба общественного здравоохранения Франции заявила, что будет особенно внимательно относиться к инфекциям пищевого происхождения, арбовирусам (чикунгунья, лихорадка денге, Зика) и даже к кори в инфекционном аспекте.