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Олимпийская чемпионка по фехтованию Егорян: Олимпиаду я смотреть не буду

Олимпийская чемпионка по фехтованию Егорян: Олимпиаду я смотреть не буду
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию саблистка Яна Егорян в рассказала о возвращении в спорт после рождения ребёнка и нежелании смотреть Олимпиаду в Париже.

– За какими видами спорта вы будете следить на Олимпийских играх?
– Олимпиаду я смотреть не буду.

– Насколько тяжело вам далось возвращение в большой спорт после декретного отпуска?
– Моё возвращение было достаточно успешным, на мой взгляд. В этом заслуга моего тренера Дмитрия Глотова, потому что он в меня верил, а я старалась оправдать.

– В тот момент у вас были сомнения, стоит ли продолжать карьеру?
– Пока я могу составлять конкуренцию, буду фехтовать, – приводит слова Егорян Metaratings.

30 -летняя Егорян – двукратная чемпионка Олимпийских игр 2016 года в личной и командной сабле. Помимо этого, она является двукратной чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы в командном первенстве. В октябре 2020 года Яна объявила о приостановке карьеры, а в октябре 2021-го вернулась в спорт.

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