Получивший нейтральный статус пловец Сомов рассказал, что провёл основную подготовку к ОИ

Российский пловец Евгений Сомов рассказал о своём настрое и подготовке к выступлению на Олимпийских играх в Париже (Франция). На этой неделе спортсмен получил нейтральный статус для участия в Играх.

«Думаю, это мечта любого спортсмена — выступить на соревнованиях такого уровня, как Олимпиада. Как проходит подготовка? Ещё одна неделя работы, и потом подводка начинается. Основная работа уже сделана», – приводит слова Сомова Metaratings.

25-летний брассист Евгений Сомов внезапно заявил о себе в мае этого года. На соревнованиях в Атланте (США) на дистанции 100 м брассом он финишировал с третьим временем мирового сезона – 58,72.

27 июля пройдут предварительные заплывы и полуфиналы у брассистов на 100 м, а 28 июля состоится финал.