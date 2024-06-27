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Получивший нейтральный статус пловец Сомов рассказал, что провёл основную подготовку к ОИ

Получивший нейтральный статус пловец Сомов рассказал, что провёл основную подготовку к ОИ
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Российский пловец Евгений Сомов рассказал о своём настрое и подготовке к выступлению на Олимпийских играх в Париже (Франция). На этой неделе спортсмен получил нейтральный статус для участия в Играх.

«Думаю, это мечта любого спортсмена — выступить на соревнованиях такого уровня, как Олимпиада. Как проходит подготовка? Ещё одна неделя работы, и потом подводка начинается. Основная работа уже сделана», – приводит слова Сомова Metaratings.

25-летний брассист Евгений Сомов внезапно заявил о себе в мае этого года. На соревнованиях в Атланте (США) на дистанции 100 м брассом он финишировал с третьим временем мирового сезона – 58,72.

27 июля пройдут предварительные заплывы и полуфиналы у брассистов на 100 м, а 28 июля состоится финал.

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