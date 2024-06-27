Бывший пловец Фесиков заявил, что будет болеть за единственного россиянина на ОИ-2024

Бывший российский пловец Сергей Фесиков рассказал, что будет болеть за соотечественника Евгения Сомова во время Олимпийских игр в Париже (Франция).

Напомним, Сомов стал единственным российским пловцом, который выступит в нейтральном статусе на Олимпиаде.

– Евгений — гражданин России, но постоянно проживает в США. Вы будете поддерживать его на грядущих Играх?

– Почему нет? Он гражданин Российской Федерации, гражданин своей страны. Неважно, где он сейчас находится. Тем более он проходит в США обучение, если я всё правильно понимаю. Как спортсмен он двигается к своим целям, а побывать на Олимпиаде — это уже большой праздник для любого спортсмена. Если он квалифицировался на ОИ и решил, что его устраивают текущие условия, то не вижу в этом проблемы. Естественно, я буду переживать за него и мысленно поддерживать.

– Вам не кажется, что российское плавание на этих Играх обделили больше всего? Сомов — единственный, кого допустили.

– Абсолютно согласен. Недопуск наших спортсменов — это потеря не только для нашего спорта, но и для всего мирового спорта. Наши спортсмены всегда были конкурентоспособными, а в последнее время мы постоянно доказываем, что наш спорт развивается.

Мне жаль нынешнее поколение, которое сейчас должно было показать себя миру, но не сможет этого сделать. С одной стороны, мы не сможем полноценно выступить на Олимпийских играх, но, с другой стороны, у нас открываются новые горизонты. Сейчас правильно наметить новый вектор развития и двигаться по нему, – приводит слова Фесикова Metaratings.