Гребцы, стрелки и пятиборцы из России не примут участия в Олимпиаде

Российские гребцы, стрелки и пятиборцы не примут участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Отметим, гребцы и стрелки из России не принимали участия в отборе на Игры. А российская пятиборка, участница Олимпийских игр в Токио Ульяна Баташова не смогла завоевать олимпийскую лицензию.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

Власти Франции неоднократно упоминали, что в период проведения Олимпиады усилят безопасность, привлекут наибольшее количество сотрудников правоохранительных органов, чтобы противостоять возможным беспорядкам.